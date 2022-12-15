Окна на север: какие комнатные цветы отдают им препочтение

Как показывает практика, не каждому растению нужен свет в большом количестве, некоторые предпочитают сумеречную прохладу.

Как правило, чаще всего приходится сталкиваться с домашними цветами, которые любят тепло и свет. Но есть и другие растения. предпочитающие прохладу и сумерки. Им отдают предпочтение те, у кого окна выходят на северную сторону.

Что это за растения? Прежде всего, стоит обратить внимание на кливию. Она очень красива и не требует особого ухода. Маранта - еще один вариант украсить северное окно. Уход за ней самый примитивный - полив, изредка опрыскивание. Она спокойно переносит даже сухость воздуха в квартире.

Любит северную сторону и селагинелла. Она любит воду, причем в больших количествах. При этом выглядит красиво, на ощупь мягкая и приятная.

Еще одно растение, которое предпочитает северную сторону, - антуриум. Это довольно капризное растение, которое очень красиво в цветении.

Спатифиллум также способен стать украшением окна и дома. Цветёт элегантно и обильно без достаточного освещения. Любит хороший полив.

Аглаонема - красивая, яркая, не любит яркого света, неприхотливая. Но по цене дорогая.

Еще одно решение - фиттония, которая растёт быстро, красиво и пышным кустом. По уходу проблем тоже нет: нужны частый полив и опрыскивание.