Автономное отопление частного дома газом: что делать, чтобы его организовать?

Газовое отопление предполагает наличие топлива на участке: вариантами могут стать классические баллоны либо стационарная установка газгольдера.

Автономное отопление предполагает наличие газохранилища, и в первую очередь на ум приходят газовые баллоны. На первый взгляд такое решение кажется оправданным с экономической точки зрения, но на деле оно подойдет только тем, кто готов много времени уделять отоплению дома. Баллоны нужно регулярно менять на специальных станциях, а перевозка возможна только специальным транспортом. И еще необходимо озаботиться наличием места хранения баллонов, которое должно быть просторным с хорошей циркуляцией воздуха.

Если вы предпочитаете решать вопрос с топливом на перспективу, то целесообразнее выбрать не баллоны, а установить на участке (если он достаточно велик, чтобы обеспечить подъезд заправочной машины) газгольдер. Поначалу финансовые вложения могут показаться значительными, но это оборудование хорошо окупается, поскольку газгольдер обеспечит не только обогрев дома (можно внедрить помимо традиционных радиаторов систему теплого пола), но и работу газовой плиты на кухне, электрического генератора и проточного водонагревателя.