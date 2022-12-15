Алсу вновь вернулась к образу нимфетки, который полюбился зрителям более 20 лет назад в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы»

Певица Алсу снялась в том же уютном образе в белом свитере, что и у себя в клипе в новом проекте «СамоИрония судьбы», в паре с Тимуром Батрудтиновым.

СамоИрония судьбы это комедийный фильм, который снял ТНТ для новогоднего показа. В нем певица Алсу вновь примерила образ из своего клипа Зимний сон 24-летней давности. В Сети появились кадры, где она в том же белом свитере крупной вязки и теплых носках сидит возле радиатора, держа в руках мягкую игрушку.

Но создатели СамоИронии судьбы утверждают, что этот образ и сцена не будет повторять сюжет клипа певицы. В сюжете будут присутствовать элементы, которые стали основой одного из самых популярных новогодних фильмов Один дома, а также мотивы рязановской классики.

В роли незадачливого грабителя, который при попытках проникнуть в дом под Новый год попадает в самые нелепые и комичные ситуации, выступит знаменитый актер-комик Тимур Батрутдинов.