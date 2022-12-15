На фоне роста цен на энергоносители и инфляции правительство Словакии отправлено в отставку

В четверг, 15 декабря правительству Словакии был выражен вотум недоверия. Запрос был сделан главной оппозиционной партией Словакии "Свобода и солидарность" (SaS) на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, сообщает Reuters.

За вотум недоверия проголосовали 78 из 150 депутатов парламента. Для отставки правительства и потенциальных досрочных выборов требовалось не менее 76 голосов.

Словацкие эксперты согласны с "Свободой и солидарностью". Они подчеркивают, что правительство потерпело неудачу в борьбе с коррупцией. Мы, семейная партия, принадлежащая к правящей коалиции, должна быть своеобразным «символом». Несколько ее членов были обвинены в коррупции.

Глава правящей партии OLANO Игор Матович ранее заявил, что уйдет с поста министра финансов, если оппозиционная партия SaS, покинувшая правительство в сентябре, снимет вотум недоверия правительству и поддержит бюджетные планы.

Однако после переговоров SaS отказалась от сделки, посчитав крах правительства неизбежным.

В конце ноября президент Словакии Зузана Чапутова признала, что страна может столкнуться с серьезным кризисом демократии, выходом из которого могут стать новые парламентские выборы. В то же время она похвалила правительство за некоторые одобренные или инициированные реформы.