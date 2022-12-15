Елена Летучая не понимает женщин, стремящихся выйти замуж во что бы то ни стало

Телеведущая считает, что такие женщины слишком замкнуты на себе и не готовы к серьезным отношениям.

Летучую празила история, рассказанная одной англичанкой. Та призналась, что вышла замуж за дух погибшего солдата.

Причем нашелся священник, который согласился провести процедуру этого нестандартного бракосочетания.

Елена признается, что слышала немало безумных историй, когда женщины связывали себя узами брака с котом, тряпичной куклой или ковром.

Особо поразил ее рассказ о том, что дама бракосочеталась... сама с собой.

Телеведущая признается, что встречала в жизни много женщин, которые мечтали поставить штамп в паспорте просто ради самого факта замужества.

Летучая считает такие отношения нездоровыми, а женщин, выходящих замуж только ради галочки, не готовыми к серьезным отношениям и работой над собой.

По ее словам, именно такие непродуманные союзы чаще всего распадаются.