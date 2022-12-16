Беличье гнездо достигает 30 сантиметров в диаметре и имеет круглую форму

В своем доме белки прячутся от морозов и ночуют. А весной и летом рожают в нем потомство.

Внутри зверек отделывает свое жилище слоем древесного мочала, утепляет его перьями, сухой травой, мхом, звериной шерстью.

Обычно беличьи гнезда находятся на высоте не ниже 6 - 15 метров над землей.

В одном и том же регионе могут встречаться белки с разными оттенками шубки.

Они бывают бурыми, рыжими, черными, пятнистыми и других окрасов.

Русскоязычное название зверьков не имеет отношения к цвету. "Бела" - так в старину называлась денежная единица, которой служила беличья шкурка, добытая охотником.

Беличий мех - очень прочный, блестящий и износостойкий. Но летний вариант более невзрачный, а вот зимний выглядит намного шикарнее.