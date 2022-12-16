Северная Корея успешно испытала «твердотопливный двигатель большой тяги» с целью разработки нового оружия, сообщило государственное информационное агентство KCNA в пятницу (16 декабря).

ЦТАК сообщило, что испытания, проводимые под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына, «предоставили научные и технологические гарантии для разработки нового типа стратегического оружия».

На кадрах заключительного испытания, проведенного на космодроме Сохэ в Тончан-ри, лидер Северной Кореи наблюдает за статическим срабатыванием двигателя, извергающего ярко-желтое пламя.

Несмотря на международные санкции, Пхеньян продолжает укреплять свой военный арсенал, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

На данный момент все они жидкотопливные, и Ким Чен Ын в прошлом году поставил задачу создать двигатели на твердом топливе, сделав их стратегическим приоритетом.

По мнению аналитиков, жидкостные ракеты действительно сложнее в использовании и требуют больше времени на подготовку. Их легче заметить и уничтожить.