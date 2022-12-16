Конгресс США принял оборонный бюджет на $858 млрд и отменил вакцинацию для военных

Американский Конгресс принял в четверг, 15 декабря, окончательным голосованием оборонный бюджет на сумму в 858 миллиардов долларов и отменил обязательную вакцинацию военных против Covid-19.

Это положение было добавлено вопреки совету президента-демократа Джо Байдена, что сделало его победой республиканцев, которые пригрозили не голосовать за законопроект, если не получат удовлетворения по этому вопросу.

По данным Пентагона, обязательство по вакцинации военных привело к увольнению более 8000 противников вакцинации из армейских рядов.

Закон о финансировании обороны США на 2023 финансовый год, уже принят Палатой представителей, и ожидает подписи президента.

Документ также содержит параграф, по которому 10 миллиардов долларов будет выделено для военной помощи и продажи оружия Тайваню.