Слава Марлоу похвастался перед поклонниками квартирой за 100 миллионов рублей

Певец показал им домашний кинотеатр и ванную с электронным унитазом, а на столе в гостиной гости заметили пачку презервативов.

Исполнитель хита «Ты горишь, как огонь» отметил свое 23-летие, и к этому возрасту достиг немалых успехов в карьере.Соответственно, и - хороших заработков.

Артист сумел даже накопить на роскошную квартиру в Москве. В YouTube-шоу «Вписка» звезда согласился показать, как выглядят его апартаменты стоимостью в 100 миллионов рублей. И первое, что увидели ведущие шоу — это развешенные на стенах золотые и платиновые диски.

«В квартире 130 квадратов. Зачем такая огромная? Я раньше жил в загородном доме. Хотелось и внутри города себя чувствовать не зажато», — поделился артист.

Прохаживаясь по гостиной, Марлоу заметил у себя на столе средства контрацепции.

«Не знаю, почему ее не убрал, но это пачка презервативов. Не могу сказать, что веду активную половую жизнь, однако раз они здесь, решил показать их первым , чтобы в комментариях никто ничего не писал», — признался музыкант.

Артист также провел своих гостей на кухню, где оказалось много алкогольных напитков. Показал им домашний кинотеатр и ванную с электронным унитазом. Особое внимание уделил гардеробной и продемонстрировал наряды от люксовых брендов и вещи из лимитированных коллекций дизайнеров из России.