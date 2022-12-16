Турецкий блогер режет на лоскуты брендовые сумки, чтобы выяснить их реальную стоимость

Талантливый кожевник хочет дать подписчикам представление о товаре с точки зрения качества кожи и мастерства пошива.

Потомственный турецкий кожевник Волкан Йылмазе в ТикТоке рассказывает, как нужно оценивать качество кожи дизайнерских сумок, чтобы понять, оправдана ее высокая цена или нет.

Ради этого мастер режет и сжигает сумки, дабы подтвердить свои выводы наглядно. На его аккаунт подписаны 575 тысяч человек, а в целом видео уже набрали 4,5 миллиона лайков.

Волкан заявил, что "хочет дать представление людям о продукте с точки зрения качества кожи и мастерства". Большинство вещей были им куплены специально для вскрытия.

В частности, ролик о кошельке Chanel стоимостью 1 200 долларов, который, по оценке блогера, стоит на самом деле около 90 долларов, набрал свыше 2 миллионов просмотров. По мнению Волкана, своих денег стоит Bottega Veneta.

"Они делают ставку на минимально обработанную, натуральную чистую кожу, не прячутся за той стандартизацией, которую можно воспроизводить почти безгранично. Они работают на высоком уровне", — отметил Йылмаз.

Блогер при этом признался, что он даже не решился уничтожить одну маленькую сумочку от Bottega Veneta во время своих экспериментов.