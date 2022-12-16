Тяжелая форма ковида состаривает мозг приблизительно на 20 лет

К такому заключению пришли ученые из Гарварда на основании проведенных исследований.

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели масштабное исследование образцов ткани головного мозга людей, погибших от ковида.

Они выяснили, что тяжелая форма заболевания вызывает повреждения мозга, аналогичные его естественному старению в преклонном возрасте.

А выжившие, но тяжело переболевшие люди, теряют свои когнитивные функции в эквиваленте примерно 20 годам старения мозга.

Так, один из обследованных мужчин, перенесший тяжелую форму ковида, в 50-летнем возрасте показал такие же результаты когнитивных тестов, что и здоровый 70-летний человек.

При этом одна группа исследователей считает, что такие изменения в мозговой деятельности связаны с проникновением SARS-CoV-2 непосредственно в мозг.

Другая же утверждает, что неврологические последствия заболевания обусловлены системными воспалительными процессами в организме.