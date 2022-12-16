Наташа Королева рассказала, как выступала перед бандитами в девяностые

Звезда призналась, что чувствовала себя в безопасности, к ней относились с уважением и даже дарили подарки сверх гонорара.

Певица Наташа Королева рассказала изданию «7Дней», что во время выступлений на бандитских корпоративах в 90-е годы чувствовала себя в безопасности.

По словам звезды, разборки и проблемы во время частных мероприятий с такими людьми обошли ее стороной. Наоборот - звезда чувствовала к себе уважительное отношение.

«Не было ни поползновений в мою сторону, ни приставаний или других эксцессов, все культурно!» — заверила Королева.

Представители криминального мира, кроме того, могли отблагодарить сверх гонорара, и даже «надарить кучу подарков, что было к месту», вспоминает певица.

«Как говорят, гусар ребенка не обидит», — отметила она.

Ранее Королева рассказывала, что после развода с певцом и композитором Игорем Николаевым оставила экс-мужу квартиру.