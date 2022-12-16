«Таракан в янтаре»: ученые обнаружили насекомое, которого природа законсервировала 30 миллионов лет назад

Древнейший представитель самого живучего на Земле вида в доисторические времена населял территорию нынешней Америки.

Почетный профессор американского Университета штата Орегон Джордж Пойнар при изучении куска доминиканского янтаря обнаружил в нем новый вид таракана и его сперматозоиды. Это первый в науке случай, когда вместе с тараканами в янтаре найдены и их половые клетки.

Возраст прекрасно сохранившейся особи мужского пола (длиной 7 миллиметров) достигает 30 миллионов лет. Джордж Пойнар установил, что таракан принадлежит к неизвестному ранее вымершему виду, получившему наименование Supella dominicana, сообщает Вокруг света.

Среди тараканов, которые ныне обитают в Доминиканской республике либо где-то еще в Карибском регионе, потомков Supella dominicana нет. Ближайшие родственники этого насекомого живут сейчас в Африке и Азии.

«Интересно, что этих тараканов заставило вымереть, если сегодня от них так трудно избавиться?», — пошутил профессор. Древние, примитивные, невероятно живучие, тараканы (на Земле их насчитывается более 4 тысяч видов) способны выжить в условиях экстремально низких температур.

Они выдерживают также внешнее давление, которое по силе в 900 раз превосходит их собственный вес. Более того, таракан может неделю прожить без головы.

Чудовищно плодовитые, эти насекомые устойчивы к токсичным субстанциям. Появляется все больше свидетельств, что тараканы, являющиеся переносчиками опасных для людей бактерий и вирусов, развили устойчивость к множеству инсектицидов.

Профессор Пойнар пошутил, что «многие могут сказать: лучшее место для таракана — быть похороненным в янтаре».