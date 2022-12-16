Писателя Гюстава Флобера обвиняли в излишней натуралистичности описания жизни

Издатель его знаменитого романа «Госпожа Бовари» убрал из текста несколько сцен, чем вызвал бешенство автора.

Француза Гюстава Флобера справедливо называли автором объективного романа.

Писатель считал, что наука со временем станет художественной, а литература - научной, а потому стремился подробно отобразить в своих произведениях материальную и физиологическую стороны жизни героев.

Из-за этого один из его знаменитейших романов "Госпожа Бовари", впервые опубликованный в журнале, был подвергнут жесткой цензуре.

Чтобы несколько сгладить скандал, издатель посчитал необходимым убрать из произведения несколько откровенно физиологических эпизодов - он посчитал, что они слишком оскорбляют элиту французского общества.

Флобер был взбешен. Но роман тем самым был спасен и увидел свет, поскольку накануне власти запретили его публикацию из-за "непристойности".

А читатели, наоборот, после этой нашумевшей истории стали проявлять повышенный интерес к творчеству автора.

Через год после этого "Госпожа Бовари" была издана без купюр и пользовалась широким успехом.