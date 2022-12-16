Празднование Нового года в Бразилии плавно перетекает в февральский карнавал

Поскольку в период новогодья в стране нет снега, то праздник принято отмечать на пляже.

Новый год здесь отмечают традиционно - в ночь с 31 декабря на 1 января. Первый день января официально объявлен в стране выходным.

Задолго до праздника улицы городов начинают украшать праздничными гирляндами и инсталляциями. Также наряжают пушистые ели.

Традиционные новогодние бразильские блюда, которые обязательно подают к столу, - это запеченные с большим количеством специй индейка и свинина.

Праздник встречают обязательно в белой одежде, а праздничный стол сервируется белой посудой, поскольку белый цвет считается символом чистоты и новизны.

Погода позволяет праздновать Новый год на берегу океана, чем с удовольствием и пользуются жизнерадостные и горячие бразильцы.

А в Рио-де-Жанейро новогодние празднования плавно перетекают в зажигательный бразильский карнавал, который проходит здесь в феврале.