Telegraf.rs: в Косово направляются 11 грузовиков с оружием из Турции
2022-12-17 03:29
Сербский портал Telegraf.rs сообщает, что Турция направила в Косово ракеты и минометы на 11 грузовиках.
По информации журналистов, общая стоимость оружия составила около 30 млн долларов.
Сведения были получены сербскими госорганами неофициально по итогам проверки путевых листов.
Журналисты отмечают, что это указывает на активное вооружение косовской армии. Ранее в Минобороны Косово сообщали, что ожидают крупную партию оружия.
Опубликовано: Светлана Репина