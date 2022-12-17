На Запорожской АЭС начали возводить защитный купол от атак с воздуха

На хранилищем ядерных отходов Запорожской АЭС возводится защитный купол от возможных атак с воздуха.

На Запорожской атомной стнции начали возводить купол для защиты от атак воздушных дронов и осколков, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Он сможет защитить от дронов и самодельных взрывных устройств", - написал он в Telegram.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил скорое установление безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.