На Запорожской АЭС начали возводить защитный купол от атак с воздуха
2022-12-17 12:19
На хранилищем ядерных отходов Запорожской АЭС возводится защитный купол от возможных атак с воздуха.
На Запорожской атомной стнции начали возводить купол для защиты от атак воздушных дронов и осколков, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Он сможет защитить от дронов и самодельных взрывных устройств", - написал он в Telegram.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил скорое установление безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Опубликовано: Максим Алексеев