«То ли выпил, то ли покурил»: Сергей Зверев рассказал о драке на съемках новогоднего огонька

На его помощницу набросился один из подвыпивших зрителей, утихомирить его смогла только охрана.

Съемки новогоднего огонька на канале «MusicBox» завершились скандалом. Подвыпивший зритель неожиданно набросился на директора Сергея Зверева Светлану. Мужчина сначала толкал помощницу звезды, а потом так схватил ее за руку, что у женщины остался синяк на руке.

Дебошира успокоила подоспевшая охрана. Сам Сергей Зверев в этот момент давал интервью. «Король гламура» в ужасе от случившегося до сих пор.

"Я стоял на баннере и давал интервью, - поделился впечатлениями стилист. – Смотрю, чувак возмущается. Потом я увидел, что он хватает Светку за руку и куда-то тянет, та кричит. Он был в невменяемом состоянии: то ли что-то принял, то ли покурил".

Зверев признался, что вмешиваться не стал, потому что "это была провокация". "Меня учили на провокации не реагировать и делать свое дело", - рассказал Сергей.

"Король гламура" при этом подчеркнул, что на огонек канала, где работает тот человек, он не пойдет, потому что напавший на помощницу мужчина "не позвонил потом Светлане, не извинился".