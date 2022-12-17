Рогов: над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС строят защитный купол

Представитель совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о строительстве защитного купола над территорией Запорожской атомной электростанции.

17 декабря глава совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что профильные рабочие приступили к установке специализированного защитного купола над хранилищем уже использованных ядерных материалов в районе Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар.

Примечательно, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно призывал Россию и Украину произвести демилитаризацию Запорожской АЭС для создания безопасности на ядерном объекте.