В Эстонии все русские школы переведут на государственный язык до 2029 года

Перевод образовательной программы русских школ на эстонский язык должно быть завершено до 2029 года.

Министерство образования и науки Эстонии утвердило план, согласно которому перевод образования русских школ на государственный язык должно быть завершено к 2029 году, заявил глава ведомства Тынис Лукас.

В эфире ERR Лукас рассказал, что в университетах страны будет увеличено количество мест для подготовки учителей эстонского языка. Кроме того, другим сотрудникам образовательной сферы предложат курсы эстонского языка.

Учителям, преподающим в школах, граничащих с Россией уезда Ида-Вирумаа увеличат зарплату, уточнил чиновник. Согласно переписи, проведенной в 2021 году, именно в этом регионе меньше всего эстонцев (около 18,1%).