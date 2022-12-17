Врач объяснила, недостаток какого витамина не лучшим образом отражается на внешности

При нехватке витамина В12 кожа становится бледной или даже желтоватой. Кроме того, появляются усталость, раздражительность и многие другие симптомы.

Чтобы предположить у себя дефицит того или другого витамина, порой не нужен даже анализ крови. Достаточно просто внимательнее присмотреться к отражению в зеркале. Врач-гинеколог Екатерина Волкова назвала внешние признаки недостатка водорастворимого витамина В12.

Конечно, наиболее точный способ определить, есть ли дефицит этого витамина, — сдать кровь. Но некоторые симптомы сигналируют об этом изменениями во внешности. В частности, - изменение цвета кожи.

"Если она бледная или с желтушным оттенком, это связано с недостатком эритроцитов. Они разрушаются, вызывая избыток билирубина в крови, который и открашивает кожу в желтоватый тон" — отметила Волкова.

Второй признак нехватки этого витамина - постоянная слабость либо быстрая утомляемость. Третий признак — воспаление языка.

«По-медицински это называется глоссит, он тоже считается симптомом дефицита В12. Это состояние нередко сопровождаются болью либо покалыванием в языке, изменением текстуры, цвета языка и даже зудом во рту», — пояснила специалист.