Российский хоккеист клуба OHL Казбеков умер в Канаде в возрасте 18 лет
2022-12-17 23:03
Уроженец Абакар Казбеков, играющий за хоккейную команду "Лондон Найтс" скончался на территории Канады.
Пресс-служба Хоккейной лиги Онтарио уведомляет, что игрок команды "Лондон Найтс" Абакар Казбеков был обнаружен мёртвым, скончавшись на 19-ом году жизни. Причины смерти россиянина не сообщаются, однако в пресс-релизе OHL отмечено, что Казбеков был ценным игроком для команды, и его смерть является трагедией для всех её участников.
На сайте OHL также заявили, что из-за гибели Абакара Казбекова ранее запланированный в канадском Лондоне матч между "Лондон Найтс" и "Флинт Файрбердс" был перенесён.
Опубликовано: Ткачёв Андрей