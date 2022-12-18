Посол России в Сербии ушел со съезда правящей партии страны
2022-12-18 01:04
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул заседание правящей Сербской социалистической партии.
Дипломат пояснил, что причиной послужили русофобские выпады Алексиса Ципраса, бывшего премьер-министра Греции.
Его видообращение показали в самом начале заседания партии. Боцан-Харченко утверждает, что Ципрас выдвинул ложные обвинения в адрес России.
Из-за ухода со съезда российский дипломат пропустил выступление президента Сербии Александра Вучича.
Опубликовано: Светлана Репина