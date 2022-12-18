Швеция возражает против оказания новой господдержки предприятиям в ЕС
2022-12-18 01:43
Министр Швеции по вопросам ЕС Йессика Русвалль в интервью Sveriges Radio заявила, что власти страны не поддерживаю инициативу оказания новой господдержки предприятиям Евросоюза.
Она отметила, что это один из тех вопросов, которые Швеции предстоит решить во время председательства в ЕС.
Русвалль уточнила, что в этот период Швеция намерена обратить особое внимание на повышение конкурентоспособности Евросоюза.
Ранее сообщалось, что ЕС могут приостановить торговое соглашение с Великобританией, если Лондон изменит условия договора по Brexit.
Опубликовано: Светлана Репина