Швеция возражает против оказания новой господдержки предприятиям в ЕС

Министр Швеции по вопросам ЕС Йессика Русвалль в интервью Sveriges Radio заявила, что власти страны не поддерживаю инициативу оказания новой господдержки предприятиям Евросоюза.

Она отметила, что это один из тех вопросов, которые Швеции предстоит решить во время председательства в ЕС.

Русвалль уточнила, что в этот период Швеция намерена обратить особое внимание на повышение конкурентоспособности Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ЕС могут приостановить торговое соглашение с Великобританией, если Лондон изменит условия договора по Brexit.