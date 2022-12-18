Welt: ответ Брюсселя на закон IRA грозит торговой войной между США и ЕС

Газета Die Welt сообщила о риске начала торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем после ответа Евросоюза на американский закон IRA.

Немецкий журнал Die Welt уведомляет, что разрабатываемые в Брюсселе меры в отношении американского закона IRA о борьбе с инфляцией в Соединённых Штатах может спровоцировать торговую войну между Европейским союзом и США, также приведя к расколу ЕС.

Аналитики Welt отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Европе прибегнуть к принципу "покупайте европейское", тем самым задействовав эффективную контрмеру против директивы Джо Байдена "покупайте американское".

В Die Welt уверены, что подобные предложения Макрона не только приведут к торгово-экономической войне между Штатами и Европой, но рассорят европейских лидеров, поскольку не все согласны с инициативой французского президента.