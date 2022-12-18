Аномальный спрос заставил UzAuto приостановить продажи некоторых автомобилей

Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors опубликовал заявление о приостановки продаж четырех моделей автомобилей Chevrolet.

В компании пояснили, что это связано с аномальным ростом спроса на машины, который усугубляется глобальными вызовами.

В таких условиях компания временно прекращает прием заявок на Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, чтобы выпускать предзаказанные машины в полном объеме.

По данным компании, в нынешнем году мощность производства оказалась максимальной и составила 300 тыс. автомобилей в год.