Аномальный спрос заставил UzAuto приостановить продажи некоторых автомобилей
2022-12-18 03:49
Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors опубликовал заявление о приостановки продаж четырех моделей автомобилей Chevrolet.
В компании пояснили, что это связано с аномальным ростом спроса на машины, который усугубляется глобальными вызовами.
В таких условиях компания временно прекращает прием заявок на Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, чтобы выпускать предзаказанные машины в полном объеме.
По данным компании, в нынешнем году мощность производства оказалась максимальной и составила 300 тыс. автомобилей в год.
Опубликовано: Светлана Репина