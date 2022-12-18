Sky News: Риши Сунак отменил план Лиз Трасс по закупке электроэнергии за границей

Британский премьер-министр отменил план своей предшественницы Лиз Трасс по закупке электроэнергии у зарубежных производителей.

По информации Sky News, Сунак распорядился ликвидировать целевую группу по электроснабжению, которую создала Трасс.

Сообщается, что британский кабмин не собирается поддерживать прямое вмешательство в мировые газовые рынки.

Лиз Трасс ранее говорила о том, что план позволит укрепить внутреннюю энергетическую безопасность страны.