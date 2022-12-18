В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина расстрелял нескольких детей из пистолета

В северной столице России неизвестный мужчина начал стрелять из пистолета по несовершеннолетним.

В Санкт-Петербурге в ходе уличного конфликта между мужчиной и несколькими подростками дело закончилось стрельбой.

Сначала один из несовершеннолетних применил против мужчины некий балончик, предположительно с перцовым газом.

Затем мужчина достал пистолет и открыл огонь по детям. На данный момент о состоянии подростков не сообщается. Конфликт произошел около 19 часов на Новоизмайловском проспекте.