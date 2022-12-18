Долгое время загар был признаком работы в поле, а аристократическая бледность сводила с ума

Если женщина была белее простыни, то поклонники были ей обеспечены. Красотки обсыпали пудрой лицо и декольте, но результат выглядел неестественно.

На этом все не закончилось и представительницы прекрасного пола проявили изобретательность и начали рисовать на коже «прожилки», чтобы напудренная кожа казалась натуральнее.

В 18-м веке в Европе женщины пошло еще дальше и стали использова шерсть мышей для увеличения и моделирования своих бровей.

Собственные брови сбривались, чтобы не мешать мышиному меху. А вместо них наклеивались специально обработанные кусочки шкурок, причем их покупали их за немалые деньги.