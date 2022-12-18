Певица Слава заявила о разрыве отношений с Анатолием Данилицким

Артистка и бизнесмен вместе были двадцать лет, но отношения не зарегистрировали, у них есть общая дочь Антонина.

Певица Слава объявила о своем расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким. Анастасия Сланевская была с ним в отношениях 20 лет, но официально брак так и не зарегистрировала.

У пары есть общая дочь Антонина, которой скоро исполнится 11 лет.

Недавно звезда похвасталась подарком — машиной за 18 миллионов рублей. Его певица подарила себе сама. На свадьбу своей старшей дочери от первого брака Александры Морозовой Сланевская тоже пришла отдельно от Данилицкого.

«Еще новость под Новый год: я официально рассталась с Анатолием. О причинах рассказывать не хочу, потому что было много хорошего, но в последние годы много чего плохого. Так что я готова к новым отношениям. Знакомьте!» — заявила Слава.

По словам певицы, она не против встретиться с сексуальным, богатым, красивым ответственным, заботливым мужчиной, сообщает 5-tv.ru.