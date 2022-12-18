Ландшафтные дизайнеры рассказали, как сделать уютным зимний сад с помощью красок и звуков

Хвойные растения и декоративные кустарники с яркими ягодами, композиции в корзинах - вот только часть лайфхаков.

Когда в саду все укрыто снегом, нет зелени и ярких красок, то кажется, что исправить ситуацию ничем нельзя.

Но на самом деле - можно! И для этого не обязательно использовать дорогостоящие материалы.

Ландшафтные дизайнеры советуют еще на этапе планирования сада посадить в нем вечнозеленые растения с разными оттенками хвои - ярко-зеленым, сизым, травяным.

Прекрасно оживят зимний пейзаж кустарники и деревья с яркими ягодами: рябина, боярышник, калина.

Если они не были высажены заранее, то вход в дом и участок можно украсить корзинами с композициями из этих же растений, заготовив ветки в лесу или купив их во флористическом магазине.

Еще один интересный прием декора - ледяные украшения разной формы. Для этого нужно залить подкрашенную воду в разные по форме и объему емкости, а в нее опустить ягоды, лепестки цветов, листья растений.

Когда вода замерзнет, нужно распределить украшения по саду, и они будут хорошо храниться на морозе.

Интересным декораторским решением являются оригинальным кормушки для птиц, которые будут привлекать ярких пернатых в сад. Домики можно покрасить в яркие цвета и украсить хвойными ветками.

Камни и валуны из порфирита придадут дополнительный шарм зимнему саду и привнесут в него элемент новогоднего волшебства.