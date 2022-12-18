Монтаж счетчиков воды: что для этого необходимо, и какими бывают счетчики

Количество счетчиков, необходимых для учета потребления воды зависит от числа водозаборных точек для холодной и горячей воды.

Если вы решили, что установка счетчика в частном доме или квартире вам действительно нужна, можно приступать к конкретным действиям. И первый вопрос, конечно же, какое количество счетчиков необходимо? Ответ на него будет зависеть от числа точек водозабора в вашем доме. На каждую точку устанавливается пара приборов: для холодной и горячей воды.

Взаимозаменяемы ли приборы в зависимости от температуры воды? Только отчасти. Счетчик, рассчитанный на работу с высокотемпературной средой, может использоваться для холодной воды, а вот обратная ситуация невозможна, поскольку водомер, предназначенный для холодной воды, просто откажется работать с горячей.

С точки зрения конструкции счетчики подразделяются на механические и электронные. Первые отличаются простотой монтажа, сроком службы около шести лет для горячих и десяти для холодных, и недорогой ценой. Поэтому установка счетчика в квартире человека со средним достатком это почти всегда установка механического водомера. Электронные счетчики отличаются большей точностью измерения, но с другой стороны их высокая цена не всегда оправдывает покупку.