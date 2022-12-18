Поясняем, как вмонтировать водомерные счетчики в водопроводную систему

Счетчики для воды можно встроить в имеющуюся систему водоснабжения, но для этого необходимо владеть навыками сантехнического монтажа.

Сразу нужно сказать, что установка счетчика горячей воды, равно как и холодной производится только при отключенном водопроводе, поскольку в ходе работ предполагается срез трубы. Но об этом чуть позже.

Сначала осуществляется т.н. сухая сборка водомера, производимая без уплотнителей и прокладок.

Тестовая сборка необходима, чтобы определить финальный размер водомера и число витков для надежного крепления его деталей. Собранный прибор обязательно измеряется в длину, и полученная цифра записывается. После этого водомер нужно разобрать и осуществить рабочую сборку, используя прокладки, паклю и уплотнительную ленту.

Следующий этап самый ответственный. Болгаркой срезается фрагмент трубы равный размеру собранного счетчика. Далее приступаем к монтажу кранов. Для этого в область резьбового соединения кладется пакля, смазывается, наматывается на краны, затем устанавливается фильтр и штуцеры. И лишь затем присоединяется счетчик.