Поясняем, как вмонтировать водомерные счетчики в водопроводную систему
Счетчики для воды можно встроить в имеющуюся систему водоснабжения, но для этого необходимо владеть навыками сантехнического монтажа.
Сразу нужно сказать, что установка счетчика горячей воды, равно как и холодной производится только при отключенном водопроводе, поскольку в ходе работ предполагается срез трубы. Но об этом чуть позже.
Сначала осуществляется т.н. сухая сборка водомера, производимая без уплотнителей и прокладок.
Тестовая сборка необходима, чтобы определить финальный размер водомера и число витков для надежного крепления его деталей. Собранный прибор обязательно измеряется в длину, и полученная цифра записывается. После этого водомер нужно разобрать и осуществить рабочую сборку, используя прокладки, паклю и уплотнительную ленту.
Следующий этап самый ответственный. Болгаркой срезается фрагмент трубы равный размеру собранного счетчика. Далее приступаем к монтажу кранов. Для этого в область резьбового соединения кладется пакля, смазывается, наматывается на краны, затем устанавливается фильтр и штуцеры. И лишь затем присоединяется счетчик.
Опубликовано: Эльза Ли
-
-
-
Храмова Оксана
В чем признался перед смертью Николай Бурденко, участвовавший в расследовании Катынского дела
В темной истории с Катынским захоронением польских граждан до сих пор много неясностей. Немцы обвиняли в массовых убийствах НКВД. Советские власти предъявляли обвинения гитлеровцам. Не последнюю роль в деле сыграл Н. Бурденко.Подробнее...