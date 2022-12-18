На Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области произошёл пожар

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении произошёл мощный пожар.

В воскресенье вечером, 18 декабря 2022 года, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём официальном Telegram-канале сообщил о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, которому присвоен 3 номер сложности.

Кобзев уточнил, что по предварительным данным, произошло возгорание на площади около 1000 м2, в результате чего пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.