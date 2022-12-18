Почему в годы Второй мировой войны с самолетов сбрасывали не только бомбы и агитационные листовки, но и фольгу

24 июля 1943 года Королевские ВВС Великобритании при ночном налете на Гамбург впервые использовали новейший метод противодействия РЛС под названием «Виндоу».

В 1943 году советская и союзническая бомбардировочная авиация начала нести заметно большие потери. Причина, как выяснила разведка, заключалась в появлении у Третьего рейха нового радарного оборудования, которое ставилось и на немецкие самолеты.

Оно обеспечивало лучшее взаимодействие между радарами на земле и перехватчиками в небе. В итоге экипажи советских или англо-американских бомбардировщиков замечали немецкие истребители-перехватчики тогда, когда предпринимать что-либо было уже слишком поздно – в момент атаки.

Из этой ситуации был найден необычный экзотический выход. Каждый самолет стали оснащать специальными контейнерами, которые открывались при подлете к цели или при обнаружении ночного бомбардировщика перехватчиками противника.

Спасительные контейнеры наполнялись фольгой (у самолетов США и Великобритании) или металлизированной бумажной лентой (у самолетов Советского Союза).

Выброшенная в небе фольга создавала на радаре помехи, которые не позволяли определить точное местоположение самолета.

Когда фольга сбрасывалась на разных высотах, то радары вообще не показывали ничего кроме многочисленных помех.

Времени нахождения металлизированной бумаги или фольги в воздухе хватало, чтобы сбросить бомбы и вернуться на базу.

Сначала немцы никак не могли понять, что происходит с радарами, пока один из местных жителей не пожаловался на то, что его участок засыпан блестящей на солнце бумагой. Немцы выяснили причину, но сделать что-либо уже не могли.