Нападающий команды Франции Киллиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Форвард французской футбольной сборной Киллиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Нападающий сборной команды Франции по футболу Киллиан Мбапе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В финальном матче против команды Аргентины французский форвард реализовал хеттрик и обошел своего главного аппонента аргентинца Лионеля Месси.

Примечательно, что оба футболиста представляют один клуб - французский Пари Сен-Жермен, который уверенно движется к обладанию кубка Лиги чемпионов. В настоящий момент "парижане" имеют в своем составе двух лучших нападающих мира.