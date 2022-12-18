Нападающий команды Франции Киллиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре
2022-12-18 21:16
Форвард французской футбольной сборной Киллиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Нападающий сборной команды Франции по футболу Киллиан Мбапе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В финальном матче против команды Аргентины французский форвард реализовал хеттрик и обошел своего главного аппонента аргентинца Лионеля Месси.
Примечательно, что оба футболиста представляют один клуб - французский Пари Сен-Жермен, который уверенно движется к обладанию кубка Лиги чемпионов. В настоящий момент "парижане" имеют в своем составе двух лучших нападающих мира.
Опубликовано: Максим Алексеев