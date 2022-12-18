Bloomberg: Чехия предложила Евросоюзу снизить потолок цен на газ

Представительство Чехии в ЕС предложило европейскому содружеству понизить лимит цен на использование газа.

Журналисты журнала Bloomberg со ссылкой на инсайдера уведомляют, что постпредство Праги в Европейском союзе предложило содружеству снизить установленный потолок цен на потребление газа с 275-ти евро за один мегаватт-час до 188-ти евро за аналогичный период использования "голубого топлива".

Предложенные Чехией механизмы регулирования цены на газ предполагают, что снижение стоимости данного ресура будет происходить в случае, если будущие контракты на его покупку будут превышать 188 евро за мегаватт-час.