Петришенко: зарплаты бюджетников в Беларуси вырастут на 17% в 2023 году

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что в следующем году зарплаты бюджетников вырастут на 17 процентов.

18 декабря заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко в эфире телеканала «ОНТ» анонсировал повышение заработной платы для работников бюджетной сферы в 2023 года.

Петришенко уточнил, что заработная плата белорусских бюджетников в следующем году увеличится в районе 17 процентов и составит 1454 рубля, в то время как в настоящее время средняя зарплата составляет 1258 рублей.