Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу

Французский футболист Карим Бензема утверждает, что больше не будет играть за национальную команду.

Вечером 19 декабря нынешний обладатель кубка "Золотой мяч" Карим Бензема опубликовал новое сообщение на своей странице в одной из соцсетей, где заявил, что завершает футбольную карьеру в качестве игрока сборной Франции после её поражения перед Аргентиной в финале Чемпионата мира по футболу, завершившегося в Катаре днём ранее.

Бензема подчёркивает, что он много старался для того, чтобы добиться своих текущих результатов в футболе, которыми он гордится, однако его карьера за национальную команду Франции завершена.