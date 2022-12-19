Министры энергетики стран Евросоюза согласовали потолок цен на газ

Главы Минэнерго европейских государств пришли к соглашению по установлению цен на использование газа.

19 декабря российские и зарубежные СМИ сообщили, что вечером понедельника лидеры Министерств энергетики стран-участниц Европейского союза пришли к соглашению об установлении полока цен на "голубое топливо" в рамках нового механизма по регулированию цен на рынке энергетики.

Примечательно, что ранее тем же вечером глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Германия и семь других государств ЕС не поддержали введение потолка цен на газ.