МИД Канады объявил о конфискации имущества, принадлежащего Абрамовичу

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили об изъятии собственности, которая предположительно принадлежит Роман Абрамовичу, включённому в санкционные списки Евросоюза.

В понедельник вечером пресс-служба канадского Министерства иностранных дел сообщила, что власти Оттавы начали процедуру по односторонней конфискации собственности фирмы Granite Capital Holdings, которая по мнению местного правительства принадлежит российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

Глава МИД Канады Мелани Жоли утверждает, что доля активов Абрамовича в Granite Capital Holdings якобы составляет 26 миллионов долларов и будет изъята.