Reuters: страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере €180 за МВт/ч
2022-12-19 19:13
Страны Европейского союза смогли согласовать потолок цен на российский газ в размере €180 за МВт/ч после длительных дискуссий.
19 декабря международное агентство новостей Reuters, со ссылкой на чешское председательство в Совете Европейского союза, сообщило о том, что ЕС смог достичь договорённости в вопросе ограничения стоимости на импортируемый из России газ.
Представительство Чехии рассказало, что потолок цен на российское «голубое топливо» будет введён с 15 февраля 2023 года в случае достижения ценовой отметки в €180 за МВт/ч, что примерно $1900 за кубометр.
Опубликовано: Диана Мудреченко