Иностранцы в Китае обязаны соблюдать правила этикета, принятые в этой стране

В Поднебесной укоренились ценности, совсем не свойственные европейской культуре. Их незнание не освобождает от ответственности.

Китайцы очень трепетно относятся к тому, чтобы посетители страны соблюдали местные традиции.

Особенно важно придерживаться здешних правил поведения тем иностранцам, которые приезжают сюда на работу или по вопросам бизнеса.

На деловом ужине с китайскими партнерами важно правильно чокаться бокалами. Бокал младшего по возрасту или статусу не должен подниматься выше бокала старшего или более уважаемого.

Чем ниже иностранец поднимет бокал при чокании, тем большее почтение он выразит своему китайскому собеседнику, независимо от его возраста или положения в обществе.

Важнейшее правило жизни в Китае - пунктуальность. Опаздывать для них - очень стыдно, поэтому опаздывающий может не рассчитывать на благосклонность ожидающего.

Но если человек опаздывает по уважительной причине, верхом неприличия считается проявлять нетерпение.

Самое важное правило при общении с китайцами - говорить на любую тему, кроме политики. Очень нежелательны негативные высказывания о Китае, его жителях, традициях, языке и других особенностях этой страны.

Самые нейтральные темы для обсуждения - еда, путешествия, природа и семья (в разговоре о семье тоже важно соблюдать меру).