Reuters: с 15 февраля в ЕС может быть введен потолок цен на газ

Агентство Reuters сообщает, что министрам энергетики государств Евросоюза удалось согласовать потолок цен на газ.

Договоренность была достигнута во время встречи, состоявшейся в Брюсселе. Лимит установлен на уровне 180 евро за МВТ/ч.

По данным агентства, ограничение может быть введено с 15 февраля. В первое время оно не будет действовать для внебиржевых сделок.

Сообщается, что договоренность по ценовому потолку была достигнута практически единогласно. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет голосовать против данного ограничения.