Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Французский футболист Карим Бензема объявил в социальных сетях, что уходит из сборной. Отмечающий в понедельник, 19 декабря свое 35-летие, нападающий "Реала" принял этоо решение после чемпионата мира в Катаре.

Бензема получил мышечную травму незадолго до чемпионата мира, из-за которой он выбыл из турнира. Французы в Катаре стали вторыми, уступив в воскресном финале аргентинцам только по пенальти.

Бензема дебютировал за Les Bleus в 2007 году. Сыграл за сборную 97 матчей, забив 37 мячей. Однако больших успехов с командой он не добился.

Форвард много лет не играл за сборную из-за множества скандалов, в которых был замешан.

Когда Франция выиграла чемпионат мира 2018 года, Бензема был вне ее из-за обвинений в шантаже товарища по команде Матье Вальбуэна . Вернувшись в сборную, он играл только на прошлогоднем чемпионате Европы, на котором Les Bleus выбыли в 1/8 финала.