Песков: Россия не верит словам и подписям европейских политиков после заявлений Меркель

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях Россия не доверяет подписям и словам европейских политиков.

По его словам, на данный момент налицо дефицит взаимного доверия между политиками России и Европы.

Ранее Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit заявила, что Минские соглашения подписывались, чтобы у Украины было время нарастить силы.

Она сказала, что все страны понимали: соглашения приостанавливают конфликт, но не решают проблему.