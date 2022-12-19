Лукашенко заявил о фиксированной и выгодной цене российского газа для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что цена на газ для республики в 2023 году будет фиксированной и выгодной.

Он пояснил, что во время встречи достигнута договоренность по этому вопросу, а также отметил, что Россия очень помогает Беларуси.

Лукашенко выразил удовлетворение результатами обсуждения единого газового рынка двух стран и решениями по ценообразованию на ближайшие три года.

Он также сказал, что стороны будут обсуждать новые темы, связанные с поставками газа, но говорить о них пока преждевременно.