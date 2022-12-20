В Нидерландах назвали потолок цен на газ опасным для обеспечения газоснабжения
2022-12-20 00:32
Глава Министерства по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что введение потолка цен на газ в Евросоюзе опасен для обеспечения газоснабжения.
Он пояснил, что по этой причине не поддержал инициативу по введению таких ограничений.
Йеттен отметил, что в Нидерландах обеспокоены рисками для европейского энергетического рынка.
Серьезные опасения у руководства страны вызывают также финансовые последствия данного решения и вопрос бесперебойности поставок газа.
Опубликовано: Светлана Репина