В Нидерландах назвали потолок цен на газ опасным для обеспечения газоснабжения

Глава Министерства по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что введение потолка цен на газ в Евросоюзе опасен для обеспечения газоснабжения.

Он пояснил, что по этой причине не поддержал инициативу по введению таких ограничений.

Йеттен отметил, что в Нидерландах обеспокоены рисками для европейского энергетического рынка.

Серьезные опасения у руководства страны вызывают также финансовые последствия данного решения и вопрос бесперебойности поставок газа.