Новое имя на новый год: как в Микронезии появилась необычная традиция

По поверью жителей страны, меняя имя, они прячутся от злых духов и всех проблем, которые преследовали в уходящем году.

Канун Нового года - период приятной суеты. Выбрать и украсить елку, нарубить салаты, загадать желание. А для жителей островной Микронезии еще и - придумать себе новое имя. Эта новогодняя традиция всем очень нравится. А как она появилась?

По поверью жителей страны, меняя имя, они прячутся от злых духов и всех проблем, которые преследовали в уходящем году. Подобное переименование можно расценить как своеобразное очищение. К слову, оно существует еще у племен Амазонки и Африки.

И первого января представители микронезийских племен нашептывают на ухо новые имена друзьям и близким. При этом они создают шумы, хлопают в ладоши, топают ногами - все для того, чтобы злые духи не слышали новое имя и не нашли человека.

Получается, что человек будто бы рождается заново и начинает жизнь с чистого листа.

Возникает закономерный вопрос: как такое возможно, если в 21-м веке у всех есть документы? И почему в далекой Микронезии Новый Год также отмечают 1 января? На древнюю традицию это не очень похоже.

Оказывается, это - влияние американцев и европейцев, которое в итоге сместило традиционный микронезийский Новый год, который на островах отмечают каждый год.

Документы в связи с именем здесь не меняют. Дело в том, что у микронезийских племен существуют официальные и домашние имена. Есть и треть - личное, известное лишь самому человеку и его родителям. Меняют, как правило, второе имя.