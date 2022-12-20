Variety: Вайнштейна признали виновным в изнасиловании итальянской модели в 2013 году

Присяжные суда Лос-Анджелиса признали режиссера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и 2-ух иных преступлениях на сексуальной почве.

Харви Вайнштейна виновен в очередном изнасиловании и 2-ух других преступлениях сексуального характера. Такой вердикт вынесли присяжные суда в Лос-Анжелесе, о чем сообщает издание "Variety".

По одному из обвинений кинодеятеля оправдали. Не было и единогласного решения по 3-ем другим эпизодам.

Вайштейн признан виновным в изнасиловании итальянской модели в 2013 году.

Оправдан Вайнштейн по обвинению в изнасиловании массажистки.

Мнения судей разделились по обвинениям, выдвинутым против режиссера продюсером Дженнифер Сибел Ньюсом и актрисой Лорен Янг.