Variety: Вайнштейна признали виновным в изнасиловании итальянской модели в 2013 году
2022-12-20 08:00
Присяжные суда Лос-Анджелиса признали режиссера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и 2-ух иных преступлениях на сексуальной почве.
Харви Вайнштейна виновен в очередном изнасиловании и 2-ух других преступлениях сексуального характера. Такой вердикт вынесли присяжные суда в Лос-Анжелесе, о чем сообщает издание "Variety".
По одному из обвинений кинодеятеля оправдали. Не было и единогласного решения по 3-ем другим эпизодам.
Вайштейн признан виновным в изнасиловании итальянской модели в 2013 году.
Оправдан Вайнштейн по обвинению в изнасиловании массажистки.
Мнения судей разделились по обвинениям, выдвинутым против режиссера продюсером Дженнифер Сибел Ньюсом и актрисой Лорен Янг.
Опубликовано: Наталья Гончарова